Gangbang 15.05.2023



Gefesselter Mann muss Gangbang seiner Frau sehen

Die Frau hat eine besondere Fantasie: Sie möchte von vielen Schwänzen gleichzeitig hart benutzt werden. Und sie mag, dass ihr Mann dabei zusieht, er soll es geil finden.

Doch der ist eigentlich gar nicht dafür, dass seine Frau von vielen Männern ungeschützt gefickt wird. Darum hat sich die Frau mit ihren Freunden etwas Besonderes überlegt: Sie möchte ihn zwingen, das Cuckold-Szenario zu sehen und gut zu finden!







Fünf starke Hengste sollen sie ficken, das ist schon klar. Sie sollen sie richtig hart ran nehmen, in alle Löcher ficken und sie nicht schonen dabei. Ihr Mann soll sie so sehen, als würde sie im Gangbang brutal vergewaltigt und benutzt, in der härtesten Form. Und sie hat sich da wirklich viel vorgenommen, würgt an Schwänzen und bekommt den Arsch von anderen gedehnt. Hätte sie nicht immer einen Schwanz im Maul, sie würde schreien bei der Tortur.



Ihr Mann muss dazu vorher im Zimmer gefesselt werden. Er wird an die Wand gebunden, wo er das Spektakel sehen muss. Doch sie will wissen, ob er es auch richtig geil findet. Deshalb wird er ausgezogen und eine Freundin von ihr hat die Aufgabe, seinen Schwanz zu berühren und zu kontrollieren, ob er eregiert und gereizt ist.



Die Freundin ist eine hübsche Blondine mit großen Brüsten, sie selbst ist eine zarte Rothaarige - also eher das Gegenteil der Form, aber genauso hübsch. Der Cuckold muss eine halbe Stunde ihrer Bearbeitung über sich ergehen lassen, während seine Frau in seinen Augen hart missbraucht wird. Er will niemandem, auch nicht seiner Frau, zeigen müssen, wie geil er das Szenario findet. Doch er kann nicht lange widerstehen und es wird klar, dass er sowohl die großen Schwänze in seiner Frau als auch die Hände der Freundin durchaus erregend findet.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Cuckold #Fesseln #Gangbang #Dominanz







Auch interessant!

Der Cuckold muss sehen, wie sie geschwängert wird

Ihr Mann liebt sie und tut alles für sie. Er sieht auch zu, wie sie ihn dominiert, indem sie andere Männe...



Ficken wie die Tiere: Animalisch, wütend, mit Hass und brutal

Emotionen sind gut für den Sex: Sich gehen zu lassen und nur den Trieben zu folgen kann das Erlebnis für ...



Brutal geschwängert zur Unterwerfung

Dominanz zeigen kann man durch körperliche Macht und Schmerzen aber auch durch psychische Überlegenheit u...



Cuckold läßt Frau von fünf Kerlen ficken

Diese Sex-Party hat er sich anders vorgestellt. Zwei Frauen und sechs Männer sind anwesend, doch er und s...



Breeding-Fetisch: Sex mit Angst

Der Kick zum Sex, die erotische Angst, die zum Höhepunkt bringt, ist in vielerlei Art bekannt. Ein besond...



AO-Sex-Treffen und Zwangsbesamung

Beim sogenannten Schlammschieben geht es um AO-Sex in der Gruppe und der Besamung einer wehrlosen Frau bz...