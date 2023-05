Aktuell 20.05.2023



Cuckquean filmt Mann mit bester Freundin

Die Frau holt sich ihre beste Freundin zu einem Dreier mit ihrem Mann ins Bett. Doch anstatt zu Dritt Sex zu haben, holt sie die Kamera raus, um die beiden zu beobachten.





Erst ganz am Ende mischt sie sich wieder ein, denn das Sperma holt sie sich wieder selbst ab. Dazwischen geht es hart in die Muschi ihrer Freundin und sie liebt es. Ihr Mann hat kein Problem damit, seinen großen Schwanz in die Cake, also die Freundin, statt seine Frau zu stoßen.







Richtig heiß und intensiv wir das Spiel natürlich, wenn die Frau nah ran muss. Sind die beiden Frauen etwa in 69 dabei und der Mann fickt die Freundin oben, dann ist die Zunge der Cuckquean direkt am Schwanz des Mannes, der in der Cake ist. Sie bekommt ihren Saft beim Lecken genauso ab wie sein Sperma aus ihrer Muschi.

